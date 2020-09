Başkan Dağtekin, OSB’de incelemelerde bulundu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, organize sanayi bölgesini gezerek yatırımlarla bir araya geldi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman’ın 6.Bölge teşvikinden faydalanmasıyla ilgili OSB’de yaptığı incelemelerde yatırımcılardan bilgi aldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz ile birlikte ilk olarak Organize Sanayi Bölge Başkanı Abdulkadir Çelenk’i ziyaret eden Başkan Dağtekin, burada alt yapı çalışmalarının yanı sıra OSB’nin genişletilmesine yönelik fikir alış verişinde bulundu.

Daha sonra OSB’de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Dağtekin, özellikle Adıyaman’ın 6. Bölge teşvik kapsamına alınmasıyla birlikte yeni kurulan fabrikalar ve inşaatına başlanan tesislerde incelemelerde bulundu.

Adıyaman’ın iş dünyasıyla sürekli irtibat ve dayanışma halinde olduklarını belirten Başkan Dağtekin, “Adıyaman’ın tüm dinamikleriyle, doğru adımlar ve somut projelerle yola çıktığımız da sonuçlarının tüm tarafları nasıl memnun ettiğine bir kez daha şahit olduk. Adıyaman’ın başlıca taleplerinden biri de teşvik siteminde 6’ncı bölgede olmasıydı. Sürecin en başından bu yana takipçisi olan başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş’ın yoğun çabalarıyla Adıyaman’ımız 6’ncı bölgeye alındı. Şu an OSB’de ciddi bir hareketlenme söz konusu. Sektörel bazda her biri kendi alanında ulusal ve uluslararası çalışan firmalarımız yeni yatırımlar yapmak için şimdiden kolları sıvamış durumdalar. AK Parti iktidarının temsilcileri olarak bize düşen sorumluluk ne ise her zaman yanlarında olacağız. Eğer yerelde çözülecek meseleler ise yerelde, Ankara’da çözülecek meseleler ise milletvekillerimizle Ankara’da çözeriz. Yeter ki, Adıyaman’ımızın kalkınmasına, istihdamına katkı verecek yatırımlar olsun. 6’ncı bölge teşvik sisteminde yer almamız mermer sektörünü de harekete geçirecektir. Şuan tek önceliğimiz bir an önce Mermer İhtisas OSB’yi faaliyete geçirmektir. Bu konuda Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar’ın çok ciddi gayretleri söz konusu. Geçtiğimiz hafta sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmede gerek kamulaştırma, gerek imar planı, gerek altyapı çalışmalarının bir an önce giderilmesine yönelik talimatları oldu. İnşallah bu soranları da en kısa sürede aşarak Mermer İhtisas OSB’yi yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

