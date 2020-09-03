Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet D., idaresindeki 02 HP 225 plakalı mondial marka motosiklet ile Mustafa I., idaresindeki Fiat marka 02 FU 181 plakalı otomobil, Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Kudret D., yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kudret D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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