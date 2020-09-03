Adıyaman’da 92 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da Covid19 testi pozitif çıkan 100 hasta için 92 adres İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.
Adıyaman’da bu güne kadar ki en yüksek rakamlı karantina kararı yayımladı. Valilik tarafından yayımlanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Adıyaman merkez ve köylerinde 92 adres karantina altın alındı. Covid19 test sonucu pozitif çıkan 100 hasta için 92 adres karantinaya alındı.
Karar ile Akdere, Doyran, Hasankendi köylerindeki adresler ile Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, sümerevler, Turgut Reis, Ulucami, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yenimahalle’de bulunan adresler karantinaya alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.