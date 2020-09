Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, koruyucu aile olabilmenin dünyanın en hayırlı işlerinden biri olduğunu kaydetti.

Çelik, “Koruyucu aile çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Bizler, bir yetimin başını okşamayı sadaka olarak değerlendiren bir inanıştan bir kültürden geliyoruz. Bırakın insanları, kuşlara bile yuva yapmayı erdem olarak kabul eden bir kültürden geliyoruz.

Her çocuğun doğuştan en temel hakkı olan sıcak bir aile ortamında yetiştirilmesi ve geleceğe daha sağlam olarak hazırlanması için her çocuğun bir ailesi olmalıdır. Bu kapsamda değişik nedenlerle koruma altına aldığımız çocuklarımız için devletimizin sağladığı maddi destekle birlikte koruyucu aile hizmeti de sunmaktayız.

Allah(c.c.), Kur'anı Kerim'de yetimlerin korunup kollanması ve haklarının korunması gereği üzerinde ısrarla durmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.’ hadisi ile koruyucu aile olmanın ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir.

Çocuklarımızın hoşgörülü, sabırlı, güvenli ve şefkatli siz değerli ailelerimizin yanında yetişmesi geleceğin sağlıklı nesillerinin temellerini oluşturması adına önem taşımaktadır.

Koruyucu olmak isteyen ve ilimizde ikamet edip adli sicil kaydı bulunmayan her ailemiz, İl Müdürlüğümüze gelerek şahsen başvuru yapabileceği gibi aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfasında bulunan koruyucu aile modülü üzerinden de online olarak başvuruda bulunabilir. İl Müdürlüğümüzün web sitesinden rahatlıkla bizlere ulaşabilir, koruyucu aile olma hakkında aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz.

Bu vesile ile öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyor, korunma ve bakım altına bulunan çocuklarımızın masum kalplerindeki kahramanlar olmak için koca yürekli tüm ailelerimizi koruyucu aile olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

