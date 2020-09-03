Bağımlılıkla mücadele eğitimleri başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de uygulanacak olan “Bağımlılıklarla Mücadele Farkındalık Eğitimleri” projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki farklı birimlerde çalışan personel ve idarecilere eğitimler verilecek.

Gençlerimizi ve özellikle sporcuları madde bağımlılığından korumak için Türkiye genelinde başlatılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Bağımlılıklarla Mücadele Farkındalık Eğitimleri projesinin çok yararlı olacağına dikkat çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Bizler sadece gençlerimizin spor yapmasından sorumlu değiliz. Aynı zamanda onların kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak kalmaları, eğitim hayatları boyunca başarılı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için çalışıyoruz.

Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlattığı “Bağımlılıklarla Mücadele Farkındalık Eğitimleri” projesi kapsamında verilecek olan eğitimlere Eylül ayı Türkiye genelinde 81 il ile aynı anda Adıyaman’da il ve ilçe müdürlüklerimizin yanı sıra gençlik merkezleri ve yurt müdürlüklerimizde çalışan idari ve hizmet alımı personellerimiz, antrenör ve idarecilerimizin de katılımı ile başlayacağız.

Bu projenin bağımlılıkla mücadele konusunda tüm yurtta başarıyla uygulanacağına inanıyoruz. Türkiye genelinde böyle bir projeye önemli bir katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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