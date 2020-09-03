Kılınç’tan, alevi kültür derneğine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, içerisinde bulunduğumuz Muharrem Ayı dolayısıyla Yeni Mahalle’de bulunan Alevi Kültür Derneği Adıyaman Şubesi’ni ziyaret ederek, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren dernek yöneticileri, Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür ederek, “Başkanımıza yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Muharrem Ayı bizim için önemli bir ay, bu aydan dolayı yapılan ziyaret nedeniyle çok mutlu olduk” dedi.

Belediye Başkanı Kılınç ise Alevi Kültür Derneği Adıyaman Şubesi’ne yaptığı ziyarette kısa bir değerlendirmede bulunarak, “Huzur ve barış şehri olarak bilinen Adıyaman’da barışın, kardeşliğin ve birliğin günü olan Muharrem Ayı dolayısıyla bugün bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu ayın halkımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum. Ecdadımızdan bize miras olarak kalan bu vatanı hep birlikte el birliğiyle, ileriye götürüp, gelecek nesillere ancak bu birliktelikle sağlayabiliriz” diye konuştu.

Başkan Kılınç, ziyarette dernek üyeleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

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