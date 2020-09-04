Sıfır atık için kutu desteği

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne kutu desteğinde bulundu.

Sıfır Atık Projesi kapsamında okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne sıfır atık kutuları verildi.

Atık kağıt, atık plastik ve atık cammetal kutularından toplam 360 adet kutu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat’a teslim edildi.

Adıyaman’da 2019 yılından beri hayata geçirilen proje ile Valilik başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında atıklar kaynağında arı olarak toplanarak ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlanıyor.

Proje kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında tonlarca kağıt, plastik, cam, metal, pil, bitkisel yağ, madeni motor yağı ve karışık ambalaj toplandığı öğrenildi.

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