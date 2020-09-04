Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

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Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 10 katlı binanın teras katında çıkanda yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Girne Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın İbrahim Halil Çınar´a ait teras katında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise binayı boşalttı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT

2020-09-04 17:14:19



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