Hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binaya hırsızlık için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Dr. Hüseyin Filiz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana giren Y.N, Y. E, ve K.S, isimli 3 kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aparman içerisine giren kadınlar iddiaya göre bir ikametin kapısını zorladıkları esnada yakalandı. Plastik aparatlarla dairelerin kapılarını açmaya çalışırken yakalandıkları iddia edilen 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.