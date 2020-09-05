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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursluluk Sınavında sosyal mesafe hassasiyeti

İHA

Bursluluk Sınavında sosyal mesafe hassasiyeti

Adıyaman’da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için okullarda görev alan polisler, öğrenci ve velileri sosyal mesafe konusunda sürekli uyardı.
Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Adıyaman merkez ve ilçelerdeki okullarda gerçekleştirildi. Sınavın yapılacağı okullarda görevli polisler, sınav salonuna girecek öğrenciler ve onları bekleyen velileri sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda polis ekipleri hassasiyet göstererek, uyarıyor. Sınav salonuna alınan öğrencilerin tek tek ateşleri ölçüldü.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, sınav yapılan okulları gezerek öğrencilere başarılar diledi. Adıyaman’da 83 okulda 25 bin 743 öğrencinin sınava girdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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