Elektrikli bisiklet kazasında sürücü yaralandı

Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden elektrik bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı Eski Fatih Polis Merkezi önünde meydana geldi. Mehmet Gülmez’in kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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