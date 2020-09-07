Perre Antik Kentte 11 yıl sonra kazılar tekrar başladı 24 Basamağı ortaya çıkan merdivenin nereye ulaştığı kazılarda ortaya çıkacak

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan ve 2 bin yıllık bir medeniyetin izlerini taşıyan Perre Antik Kent’de 11 yıl sonra kazılar yeniden başladı.

Adıyaman Çelikhan yolu üzerinde kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Perre Antik Kentte, 20012009 yılları arasında Adıyaman Müze Müdürlüğü öncülüğünde kazı ve temizleme çalışmaları yapılmıştı.

Aradan geçen 11 yılın ardından yine Müze Müdürü Mehmet Alkan’ın başkanlığında, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kahraman Yağız’ın bilimsel danışmanlığında kazılar yeniden başladı.

Kazı çalışmaları, 24 basamağın açıkta olduğu merdivenli yapının bulunduğu yer ve kemerli kaya içerisinde başlatıldı. 1 Arkeolog ve 9 işçi ile başlatılan kazı çalışmalarında özellikle merdivenli yapının nereye kadar uzandığı ve son noktasında ne tür bir yapının olduğu ortaya çıkacak.

1500 hektarlık alanı kapsayan nekropol alanda, 2001 ve 2009 yılları arasında yapılan kazılarda yaklaşık 20’de 1’lik alanda kazı yapılmıştı. Büyük bir kısmı toprak altında bulunan yapının kazı yapılan bölümlerinde daha önce onlarca kaya mezar, 42 basamaklı sarnıç, işlik alanların ortaya çıkartılmıştı.

Milattan önce birinci yüzyıl, milattan sonra 72 yılları arasında hüküm sürmüş olan Kommagene Krallığının beş büyük kenti olan Samosata, Zeugma, Dolice, Germanika ve Perre Antik Kent günümüze kadar gelmiştir.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kültür ve Turizm Bakanlığının gönderdiği ödeğin yetersiz kalması durumunda İl Özel İdare tarafından kazıların destekleneceğini açıkladı.

Vali Mahmut Çuhadar, “Bu alanda 2001 yılında başlayan, 2009 yılında sona erdirilen kazılara maalesef 11 yıldır ara verilmişti. Bu gün itibariyle tekrar kazılara başlanmış bulunuyor. Örenli Mahallesinin güney batısında başlayan kazılar iki bölgede gerçekleşecektir. Birinci açmada doğudan başlayıp 24 basamağın ortaya çıkarıldığı yapıda kazı devam etmektedir. İkinci açmada ise kemerli bir kaya mezarının olduğu alanda kazı çalışmaları başlamıştır. Günümüze kadar birçok mezar odası, 42 basamaklı sarnıç ve işlik alanların temizliği yapılmıştır. Şimdi ise mozaikli alana doğru ziyaretçilerin götürüleceği güzergahların kazısının yapılması planlanmaktadır. Mezarlık alan 1. Yüzyılda başlayarak İslami Döneme kadar kullanılmıştır. Ayrıca şuna da ifade etmek isterim ki kazı çalışmalarında il özel idaresi olarak da destek sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

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