Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında elektrik direğine çarpınca otomobilini bırakıp, kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi´nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 BH 9687 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin `dur´ ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında otomobil, sokakta elektrik direğine çarptı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Otomobil incelenmek üzere polis merkezine çekilirken, ekipler, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-09-08 09:28:16



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