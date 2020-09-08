Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün ailesine şehadet belgesi verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen PençeKaplan operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül’ün ailesine şehadet belgesi verildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, beraberinde Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ile birlikte Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün Bahçelievler Mahallesindeki ailesini ziyaret etti.

Vali Çuhadar, şehidin ailesine Genel Kurmay Başkanlığınca gönderilen şehadet belgesini takdim etti.

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün babası Ali Gül’e başsağlığı ve sabır dileyerek şahadet belgesini takdim eden Vali Mahmut Çuhadar “Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en öncelikli görevidir. Sizler şehitlerimizin en kıymetli emanetlerisiniz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna şahadet şerbetini içen aziz şehidimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Şehidimiz gidebileceği en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Şehitlerimizin en kutsal emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanında olacağız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

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