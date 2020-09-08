Tutdere’den CHP'nin 97’nci kuruluş yıldönümü mesajı

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tutdere mesajında, “Demokrasiye geçişin ilk adımı, Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partimizin, halkın partisinin 97. yaşı kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, 97 yıl önce bugün çağdaş Türkiye’nin temellerini atmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde cumhuriyeti kurarak, Türkiye demokrasisini inşa etmiştir. CHP, eşit haklara sahip, onurlu insanların yaşadığı bir Türkiye’nin garantisidir. Cumhuriyetin koruyucusu ve teminatı, Atatürk’e ve onun devrimlerine gönül vermiş yurttaşların partisidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, benim iki büyük eserim var, bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir diyerek aslında Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Halk Partisini bizlere emanet etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, geldiğimiz süreçte emin adımlarla ve birleştirici gücüyle yoluna devam etmektedir. Türkiye’nin demokratik yaşam mücadelesinin öncüsü olarak yüklendiği tarihi misyonu ile ülkemizi geleceğe taşıyan, dün olduğu gibi bugün de kurucu ilkelerine sadakatle ve ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine emanet ettiği değerlerden aldığı güçle, laik, aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçmişten aldığı bu gücü ve birikimiyle aydınlık bir geleceğin de mimarıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan, karanlığa sürüklendiği bu günlerden sıyrılmak, aydınlık yarınları inşa etmek için sosyal demokrat anlayışı paylaşan, cumhuriyetin değerlerine ve Atatürk devrimlerine gönülden bağlı olan herkese, örgütlerimize ve bizlere büyük görev düşmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal tüm sorunların çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Demokrasiye inan çağdaş bir Türkiye’yi arzulayan tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisinde mücadele etmeye davet ediyoruz.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit başta olmak üzere bu büyük mirasın gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçen ve ebediyete intikal etmiş genel başkanlarımızı şükranla anıyorum. Bir neferi olmaktan onur duyduğum, demokrasiye geçişin ilk adımı, cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partimizin, halkın partisinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.

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