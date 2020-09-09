Milletvekili Toprak, “Güçlü bir afet yönetimine sahibiz”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Adıyaman ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar istişare edildi.

Başkan Güllüoğlu ile birlikte AFAD Operasyon Merkezini gezen Milletvekili Toprak, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğunu, devletin milleti için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Milletvekili Toprak, “AFAD’ın şehrimiz genelindeki çalışmaları, hem ekip, hem de fiziki alt yapıları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere AFAD Başkanımız Sayın Güllüoğlu ile bir aradayız. Ülke olarak deprem fay hattı üzerindeyiz. Rabbim ülkemizi, her türlü kaza, bela ve musibetlerden muhafaza etsin. Ancak afetler de insan yaşamının parçası. Tedbir almak, hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Ülke olarak, güçlü bir afet yönetimine sahibiz Elhamdülillah. Görüyoruz ki AFAD’da, tüm birimleriyle burada özverili çalışmalar yürütüyor. Misafirperverliğinden ötürü Güllüoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Toprak’a teşekkür etti.

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