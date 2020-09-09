Boru hattından petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, petrol boru hattından ham petrol çalan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz köyü yakınlarında TPAO´ya ait boru hattından ham petrol çalmaya çalışan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 4 işaretleme çubuğu, 6 metre uzunluğunda halat, 1 detektör, 1 akü, 1 adaptör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-09 12:33:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.