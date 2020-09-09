Liseye yerleşemeyen öğrenciler için son gün 18 Eylül

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, 18 Eylül 2020 tarihine kadar öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü, bir orta öğretim kurumunda eğitim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için bir duyuru yayımladı.

Yapılan duyuruda, “Örgün orta öğretime devam etmek isteyen öğrencilerin, velileri aracılığıyla en geç 18 Eylül 2020 tarihine kadar Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları yönetmeliğine göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim lisesine kaydediliyor. Milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, örgün orta öğretim kurumlarında eğitimine devam edecek öğrencileri belirleyerek, okulların kontenjanlarına göre yeniden yerleştirme sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

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