Görme engelli kızı hayata müzik ve pilates topu bağladı Emine Buluş’un muhteşem sesinin yer aldığı videolar yüz binlerce kez tıklandı

Müzik ve pilates topu ile hayata bağlanan doğuştan görme engelli Emine Buluş’un muhteşem sesiyle yorumladığı şarkıların internette tıklanma sayısı yüz binleri buldu.

Her iki gözü de görmeyen 13 yaşındaki Emine Buluş hayata müzik ile tutunuyor. Annesi Zeynep Buluş’un internet veya televizyondan açtığı şarkıların sözlerini ezberleyen Emine Buluş, bu şarkıları kendi yorumuyla seslendiriyor.

İki yaşından beri televizyon ve internetten açılan şarkıları dinleyerek eşlik etmeye başlayan Emine Buluş, evde pilates topu üzerinde zıplayarak şarkıları seslendiriyor. Emine, darbuka, def, bağlama ve org da çalıyor. Emine'nin nota öğrenmeden ve eğitim almadan söylediği şarkılar, internette çok sayıda kişi tarafından tıklanıyor. Emine Buluş, Adıyaman’da gerçekleştirilen yerel organizasyon konserinde iki defa sahne aldı. Kendini geliştirerek, ulusal organizasyonlarda sahne almayı hedefleyen 7. sınıf öğrencisi Emine, destek eğitimiyle eğitim hayatını sürdürüyor.

Anne Zeynep Buluş, kızının müzik ve pilates topuyla mutlu olduğunu, onu mutlu görmenin kendisini de çok mutlu ettiğini söyledi. Anne Buluş, “13 yaşında olan Emine’m doğuştan görme engelli ve müziği çok seviyor. Kendi sesini dinleyince mutlu oluyor. Biz de bu sebeple çekip paylaşıyoruz. Kendi de mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Dillenmeye başladığında müziği söylemeye başladı. Küçükken dili dönmezdi güzel güzel söylerdi hoşumuza giderdi. Gün içerisinde müzikle uğraşıyor. Pilates topunda zıplamayı çok seviyor” dedi.

Konuşmakta güçlük çeken Emine ise şarkı söylemeyi, darbuka, def, bağlama ve org çalmayı sevdiğini ifade etti.

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