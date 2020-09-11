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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

İHA

Kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çataltepe köyü, Miçolar Mezrası mermer ocağı mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alması üzerine harekete geçti.
Yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde bir şüpheli şahıs kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Kazı bölgesinde 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet manivela ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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