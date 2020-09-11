Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Kurtulmuş yönetimindeki 02 FZ354 plakalı otomobil, Börgenek köyü yakınlarında Mehmet Şilik'in kullandığı 02 DA 345 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan Ahmet Karaca yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-11 22:03:00



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