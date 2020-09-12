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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin, muhtarlarla tütündeki kooperatifleşmeyi konuştu

İHA

Başkan Dağtekin, muhtarlarla tütündeki kooperatifleşmeyi konuştu

Sarmalık kıyılmış tütüne yönelik kooperatifleşmede somut adımlar atılmaya devam ederken AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması için saha çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Kemerkaya Köy Muhtarı Ebubekir Topbaş’ın ev sahipliğinde köy muhtarlarıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin son olarak Koçali köyünde, bölgenin 21 köy muhtarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Koçali Köy Muhtarı Halit Bulut’un ev sahipliğinde yapılan toplantıya Adıyaman Tütünü Kooperatifi Başkanı Veysi Bilir’in yanı sıra, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın da telekonferansla katılarak muhtarların ve üreticilerin sorularını cevapladı.
Sarmalık tütün üretimi için son 12 yılda ciddi aşama kaydettiklerini dile getiren Aydın, kooperatifleşme ile birlikte yeni bir döneme girildiğini aktardı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba kanunu hatırlatan Aydın, torba kanun, tütün çiftçisinin kendi ihtiyacı için ürettiği tütünü kıymasına, sarmasına, makarona doldurmasına, taşımasına ve kullanmasına hiçbir yasak veya kısıtlama getirmediğini, yetki belgesi alarak, kooperatiflere üye olanların üretimini ve satışını kayıt altına alanlara bir cezanın söz konusu olmayacağını aksine bu kanunla birlikte tütünün yasal bir zemine kavuştuğunu söyledi.
Aydın, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tütün ve tütün mamullerine olan hassasiyetlerine rağmen, tütün üretiminin ve ticaretinin bölge ekonomisine olan ciddi katkılarını göz önüne alarak üreticilerimizden gelen taleplere olumlu yaklaştığını ifade etti.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Adıyaman için kooperatifçiliğin küçük hacimli üretimleri büyük bir üretim gücüne dönüştürebilmenin yanı sıra markalaştırmada da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “AK Parti olarak 2002 yılında yola çıkarken, insanımızın derdiyle dertlenmeyi, sorunlarına, sıkıntılarına, beklentilerine çözüm olmayı vaat etmiştik. Allah’a çok şükür, hizmet siyasetimizde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm çalışmalarımızı istişare ve el birliği ile yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Tütün üreticilerimizin alın terini, emeğini en iyi bilenlerden biriyim. AK Parti iktidarı olarak üreticimizin aleyhine olacak hiç bir adımı atmadık. Bugün Koçali köyümüzde muhtarımız Halit Bulut’un ev sahipliğinde bölge köylerimizin 21 muhtarı ile bir araya gelerek başta tütünde kooperatifleşme olmak üzere köylerimizin temel sorunlarını enine boyuna istişare ettik. Hükumetimiz, marka değeri yüksek olan Adıyaman tütününün önündeki engelleri kaldırmak için Adıyaman’ımıza kooperatif kurma olanağı sağladı. Kooperatifçiliğin mana bütünlüğünde birlikte üretme, birlikte başarma geleneğini vardır. Bugün Türkiye’nin çeşitli bölgelerine baktığımız zaman kendi bölgelerinde üretilen ürünlerin kooperatif kültürü ile yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizler de kooperatifleri toplumsal kalkınmanın bir dinamiği olarak görmemiz gerekiyor. İnşallah kooperatiflerle tütün üreticilerimizle birlikte birçok insanımızın refahtan daha çok pay almasına vesile olacaktır. Şunu da tüm samimiyetle söylemek istiyorum; Her bir vatandaşımızın sorunlarını kendi şahsi sorunumuz olarak önemseyip hep birlikte çözümlerine odaklanma gayretindeyiz. Muhtarlarımızla yaptığımız bu toplantılar vesile ile köylerimizin sorunlarını çözme azmi ve kararlılığımızın artan bir heyecanla sürdüğünü ve süreceğini belirtmek istiyorum. Toplantımıza telekonferansla bağlanarak katkı sunan başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere, Adıyaman Tütünü Kooperatifi başkanı Veysi Bilir, ev sahipliğinden dolayı Koçali Köyü Muhtarımız Halil Bulut ve muhabbet meclisimize katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum “ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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