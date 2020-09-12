Otomobil kaza sonrası kaçtı

Adıyaman’da motosiklet ile çarpışan otomobil, yaralıyı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, Yenisanayi Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Ammar Elhasan yönetimindeki 02 MA 0674 plakalı motosiklet ile ilerlerken karşı yönden gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil kaza yerinde yaralıyı bırakarak uzaklaştı.

Vatandaşlar tarafından haber verilen 112 acil sağlık ekipleri kaza yerine gelerek yaralıya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan otomobil ile ilgili araştırmayı sürdürüyor.

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