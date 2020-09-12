CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, 12 Eylül 1980 darbesinin 40’ıncı yılında yayımladığı mesajında, “Bizler demokrasi anlayışının en yüce olduğu milletiz” ifadelerini kullandı.

Orgeneral Kenan Evren tarafından organize edilen ve 1960 darbesi ve 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin Türkiye Cumhuriyeti siyasi yaşamına üçüncü müdahalesi olan 12 Eylül 1980 darbesinin 40’ıncı yıl dönümü nedeniyle Burak Binzet açıklamada bulundu.

Millet olarak birlik içinde durulması gerektiğini belirten Başkan Binzet, “Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada sayılı, eşsiz ordulardandır. Yaptığı savaşlar, verdiği şehitler, kazandığı savaşlar, yetiştirdiği benzersiz komutanlarla gurur kaynağıdır. Tüm bunların yanında bazı anlar vardır ki tarifi yapılamaz acılar barındırır. 12 Eylül 1980 darbesi de bu acıların en büyüklerinden biridir. Tankların şehirlere indiği o gün, Türk siyasi yaşamına kara bir leke olarak sürüldü ve çıkarılamayacak. Demokrasi anlayışının en yüce olduğu milletimiz bu olayı asla unutmayacaktır. Bununla beraber darbelerin tekrarlanmaması için Türk halkı olarak dik durmalı demokrasi anlayışımızdan vazgeçmemeliyiz. Bu toprakların hak ettiği demokrasi kanla kazanılmıştır. Bazıları bizleri hala demokrasiden mahrum bırakmaya çalışıyor. 15 Temmuz’da bunu gördük. Bu yüzden millet olarak bir ve dik durmalıyız. Unutmayalım birileri her zaman dışarıdan bizim açığımızı arıyor” dedi.

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