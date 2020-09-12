Motosiklet kaldırıma çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Yeni Valilik Binası Kavşağında meydana geldi. Mahmut Ş. Yönetimindeki plakasız motosiklet bulvar üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya bir Tır’ın sebebiyet verdiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.