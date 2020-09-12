Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

– AdıyamanÇelikhan karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, AdıyamanÇelikhan karayolunun 25'inci kilometresindeki Palanlı mevkiinde meydana geldi. Bilal E. yönetimindeki 34 BGU 591 plakalı Volkswagen marke hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Gazi K. yönetimindeki 46 PA 064 plakalı Tofaş marka otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracında büyük hasar gördüğü kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep K., Yeter T., Muhammed T., Beşime E., Sevilla E., Azra Elif E. yaralandı.

Diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobil içerisinde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile birlikte trafiğe kapanan yolda jandarma güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen çekicilerin araçları yoldan çekmesiyle yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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