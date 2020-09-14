Kaymakam Kaymak, maske denetimi yaptı

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, ilçe merkezinde maske denetimi yaptı.

İlçede maske denetimi yapan Gerger Kaymakamı Emin Kaymak’a ilçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy’da eşlik etti. Kaymakam Kaymak, denetimlerde vatandaşları maske takmaları konusunda uyararak sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesini istedi.

Denetimlerin ilçede sıklıkla devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.