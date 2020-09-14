Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı

Adıyaman'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 38 adres karantina altına alındı.
Adıyaman merkezde bir günde 38 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 tedbirleri kapsamında 38 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Musalla, Sıratut, Siteler, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahallelerinde 38 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.
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