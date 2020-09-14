Ayağı otomobilin altında kalan çocuk yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayağı otomobilin altında kalan çocuk yaralandı

İHA

Ayağı otomobilin altında kalan çocuk yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ayağını otomobilin altında kalan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde oyun oynayan 7 yaşındaki Melik A’nın ayağının üzerinden Hamit Yusuf K., idaresindeki 34 TM 3952 plakalı otomobil lastiği geçti. Ayağından yaralanan çocuk, sürücü Hamit Yusuf K., tarafından Kahta Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan Melik A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Kaymakam Kaymak, maske denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Kaymak, maske denetimi yaptı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta’da ilköğretim haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kahta’da ilköğretim haftası kutlandı
Peygamber üzümü hasadı başladı
YEREL HABERLER Peygamber üzümü hasadı başladı
İlköğretim Haftası buruk başladı
YEREL HABERLER İlköğretim Haftası buruk başladı
Karaali Caddesinde yenileme çalışması
YEREL HABERLER Karaali Caddesinde yenileme çalışması
Adıyaman'da 76 adres karantina altına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 76 adres karantina altına alındı
Akrabalar arasında cenaze defni kavgası: 6 yaralı, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında cenaze defni kavgası: 6 yaralı, 5 ...
Kovalamacada yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı
YEREL HABERLER Kovalamacada yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı
'Dur' ihtarına uymayanların peşine düşen polisler kaza yaptı Kaza yapan yunus polislerinin imdadına meslektaşları yetişti
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayanların peşine düşen polisler ...
Vali Çuhadar fıstık hasadına katıldı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar fıstık hasadına katıldı
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü Polisin havaya ateş edip, biber gazı sıktığı kavgada 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş ...
Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Şiddetli rüzgar çiftçilere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar çiftçilere zor anlar yaşattı
Akrabalar arasında cenaze kavgası
YEREL HABERLER Akrabalar arasında cenaze kavgası
Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Adıyaman'da üç ayrı kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da üç ayrı kaza: 4 yaralı
Kahta’da maske takmayan vatandaşlara ceza kesildi
YEREL HABERLER Kahta’da maske takmayan vatandaşlara ceza kesildi
Motosiklet kaldırıma çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet kaldırıma çarptı
CHP Adıyaman İl Başkanı Binzet’in 12 Eylül mesajı
YEREL HABERLER CHP Adıyaman İl Başkanı Binzet’in 12 Eylül mesajı
Otomobil kaza sonrası kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil kaza sonrası kaçtı
Çocuklarının tedavi süreci için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Çocuklarının tedavi süreci için yardım bekliyor
Başkan Dağtekin, muhtarlarla tütündeki kooperatifleşmeyi konuştu
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, muhtarlarla tütündeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X