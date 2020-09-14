Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman İl Başkanlığına iadeyi ziyarette bulundu.

Göreve başlamasının ardından kendisini ziyaret eden CHP heyetine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ziyarette bulundu. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililer tarafından parti binası girişinde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar ile partililer Adıyaman üzerine sohbet etti.

Ziyarette Covid19 salgını, kütüphane projesi başta olmak üzere Adıyaman’ın genel sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

İl Başkanı Burak Binzet, Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Adıyaman’a dair güzel ve faydalı sohbet ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.