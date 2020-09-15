Çınar, kediye dondurmasından yedirdi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 'Çınar' isimli küçük çocuğun dondurmasını kediyle paylaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Turgut Reis Mahallesi'nde annesinin ATM'den para çektiği sırada elindeki külahtan dondurma yiyen 6 yaşındaki Çınar isimli çocuk, bu sırada duvar üzerinde bir sokak kedisini fark etti. Çocuk elindeki dondurmayı kediye uzattı. Dondurmasını kediye yediren küçük Çınar, daha sonra kendisini çağıran annesinin yanına gitti. Çocuğun dondurmasını kediyle paylaştığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-15 09:40:14



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