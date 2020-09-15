Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Albayrak yönetimindeki 02 EE 230 plakalı otomobil ile Fatih Aydın'ın kullandığı 02 BB 064 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Esra Albayrak yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmalarının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-15 18:15:57



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