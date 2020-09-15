Adıyaman’da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği ve Ensar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanlığı tarafından bir televizyon programında imam hatip mezunlarına hakaret eden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği ve Ensar Vakfı Adıyaman Şubesi, Adıyaman Adliyesi önünde bir araya gelerek burada Erol Mütercimler hakkında basın açıklaması yaparak daha sonra suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ensar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Gaffari İzci, “Bir programda Erol Mütercimler imam hatiplilerle ilgili ağza alınmayacak ithamlarda bulunmuştur. Bizler imam hatip camiası olarak ve imam hatip mezunları olarak şunu haykırıyoruz. İmam hatip liselerinin ve ortaokullarının yüzde 90’ı millet kendi parasıyla daha önceki dönemlerde yapıp anahtarını da bu millete, devlete teslim etmişlerdir. Kamuoyuyla, değerleriyle ve inanç dünyasıyla bu kadar bütünleşmiş camiayı itham edenler aynaya baksınlar. Onlar kendilerini bulacaklardır” dedi. Daha sonra konuşan Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ebubekir Turmaz, “Bir televizyon kanalında imam hatip camiasına hakaret eden ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Bir televizyon programında Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basınyayın yoluyla işlenmesi, televizyonun sosyal medya hesaplarından videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası, bugün 1milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 Yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına, ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklaması sonrasında kalabalık grup Erol Mütercimler hakkındaki şikayet dilekçelerini adli makamlara teslim etti

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