Polislere kızıp motosikletini ateşe verdi Sahibi tarafından ateşe verilen motosiklet cayır cayır yandı

Adıyaman’da, bir kişi trafikten men olan motosikletine işlem yapmak isteyen polis ekiplerine kızarak motosikletini ateşe verdi. Alev topuna dönen motosiklet cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Meydana gelen kavga sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslar, olay yerine polis ekiplerinin geldiğini fark edince olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kavgaya karıştığını düşündüğü S.E., isimli kişiye ait plakası bulunmayan motosikleti cadde kenarında fark ederek motosiklette incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda motosikletin trafikten men olduğu anlaşıldı. Durum üzerine polis ekipleri motosikleti otoparka çekmek istediği esnada motosiklet sahibi S.E., olay yerine gelerek motosikletinin çekilmemesini istedi. Motosikletinin otoparka çekileceğini anlayan S.E., polis ekiplerine kızarak motosikletin benzin kapağını açarak çakmakla ateşledi. Biranda alev topuna dönen motosiklet cayır cayır yanmaya başladı. Bir süre caddede yanan motosikleti çevredeki bir esnaf iş yerine ait yangın söndürme tüpüyle söndürdü. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri motosiklette soğutma çalışması yaptı. Hurdaya dönen motosiklet daha sonra çekiciyle otoparka çekildi. Motosikletini yakan S.E., isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.