Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

İHA

Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin çarptığı küçük çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki Yusuf K’ya çarptı. Motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan Yusuf K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Besni’de Çıraklık Eğitim Merkezinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Besni’de Çıraklık Eğitim Merkezinin temeli atıldı
Köpekten kaçan kadına minibüs çarptı
YEREL HABERLER Köpekten kaçan kadına minibüs çarptı
Şehit Polis Memuru Murat Toprak, dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Polis Memuru Murat Toprak, dualarla anıldı
Milletvekili Tutdere, sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, sağlık çalışanlarının ...
Kahta’da mezarlıklara yoğun bakım
YEREL HABERLER Kahta’da mezarlıklara yoğun bakım
Uzman antrenörlerden vatandaşa ücretsiz spor desteği
YEREL HABERLER Uzman antrenörlerden vatandaşa ücretsiz spor desteği
Başkan Kılınç, eski Samsat Caddesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, eski Samsat Caddesi esnafıyla bir ...
Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
YEREL HABERLER Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
Başkan Alkayış’tan kongreye davet
YEREL HABERLER Başkan Alkayış’tan kongreye davet
Kaymakam Uçar, tütün üreticileriyle tarlada bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Uçar, tütün üreticileriyle tarlada bir araya ...
Ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı
YEREL HABERLER Ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı
Başkan Dağtekin: “Sahadayız, güçlüyüz, hazırız”
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin: “Sahadayız, güçlüyüz, hazırız”
Polislere kızıp motosikletini ateşe verdi Sahibi tarafından ateşe verilen motosiklet cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Polislere kızıp motosikletini ateşe verdi Sahibi ...
Yasa dışı bahis oynayan 58 kişiye 446 bin 978 TL ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis oynayan 58 kişiye 446 bin 978 TL ceza
Yasa dışı bahis oynatanlara büyük ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis oynatanlara büyük ceza
Göz rahatsızlığı yaşayan kedi tedavi edildi
YEREL HABERLER Göz rahatsızlığı yaşayan kedi tedavi edildi
Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı
YEREL HABERLER Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı
Adıyaman’da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Adıyaman’da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Otomobille çarpışıp karşı şeride geçti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışıp karşı şeride geçti: 3 yaralı
Başkan Turanlı’dan Duyarlı Personele Teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Turanlı’dan Duyarlı Personele Teşekkür
Sporda HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Sporda HES kodu uygulaması
Destekleme ve yetiştirme kursları başladı
YEREL HABERLER Destekleme ve yetiştirme kursları başladı
Adıyaman’daki planlanan ve devam eden yatırımlar görüşüldü
YEREL HABERLER Adıyaman’daki planlanan ve devam eden yatırımlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X