Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, motosikletin çarptığı küçük çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki Yusuf K’ya çarptı. Motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan Yusuf K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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