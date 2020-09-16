Adıyaman'da iki grup arasında kavga

Adıyaman'da kalabalık iki grup arasında çıkan kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.



Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı kalabalık iki grup arasında kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Yaralının olmadığı kavgada şahıslar birbirinden davacı ve şikayetçi olmadı. Olay sonrasında şahıslar bölgeden uzaklaştırılırken polis ekipleri ise normale döndü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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