Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü

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Sercan SAKAR/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Sincik ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Bahattin Yılmaz (35), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eski köyde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı Bahattin Yılmaz, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yılmaz'ı Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Sincik Sercan SAKAR

2020-09-17 11:50:28



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