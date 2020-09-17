Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine 21 yıl sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı açıldı.

1999 yılından beri ilçede aktif olmayan Ülkü Ocakları, Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatıyla yeniden açıldı. Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin tarafından Kahta Ülkü Ocağı Başkanlığına atanan Ömer Toprak’a Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Ülkü Ocağının açılışında konuşan Taha Şahin yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle Adıyaman Ülkü Ocakları olarak, Kahta ilçemizde Ocak açılışını gerçekleştirdik. Uzun yıllar sonra Kahta ilçemizde yeniden sancağımız dalgalanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kahta Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan Ömer Toprak açıklamasında, "Ülkücü hareketin karar alma mekanizmasında olmaktan şeref duyarım. Ocak yöneticilerimiz ile davamızı genç nesillere anlatmak bizlerin borcudur" diye konuştu.

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