Tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, Zeliha Pekmez tartıştığı ağabeyi Mehmet Pekmez'i (40) bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi´nde meydana geldi. Evde oturdukları sırada Zeliha Pekmez ve ağabeyi Mehmet Pekmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Zeliha Pekmez, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini omzundan bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Mehmet Pekmez'i ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedaviye alınan ağabey Pekmez´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyini bıçaklayan Zeliha Pekmez ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-17 15:11:14



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