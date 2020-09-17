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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şüpheli şahıstan eroin ele geçirildi

İHA

Şüpheli şahıstan eroin ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek kovalamaca sonucu yakaladığı şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği M.D., isimli şahsı kontrol etmek istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıs ara sokaklarda kaçmaya başladı. Polis ekiplerince yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 2.5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken M.D., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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