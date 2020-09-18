İp kopunca hayata tutundu

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kendisini asmak isteyen kişinin boynuna geçirdiği ip kopunca hayata tutundu.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi 6027 nolu sokakta meydana geldi. L.Ç. (78) isimli şahıs pencere korkuluklarına bağladığı ipi boynuna geçirerek intihar etmek istedi. L.Ç.’nin kendisini ipten sarkıttığı esnada ip kopunca şahıs yere düştü.

Olayı gören komşuları durumu 112 acil sağlık hizmetleri ve polis ekiplerine bilgi verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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