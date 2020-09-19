Besni Kaymakamı Nazlı Demir göreve başladı

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Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun Adıyaman Vali Yardımcılığına atanmasının ardından boşalan koltuğa Uşak Eşme Kaymakamı Nazlı Demir atanarak, görevine başladı.

Kaymakam Nazlı Demir'i kurum amirleri karşıladı. Göreve gelir gelmez vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Besni Kaymakamı Nazlı Demir, daha sonra kurum amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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