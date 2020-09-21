İskele çöktü: 2 yaralı Boya yapan işçiler iskeleyle beraber aşağı düştü

Adıyaman’da, iskele üzerine çıkarak bir evin boyasını yapan boya ustaları, demiri kopan iskeleyle birlikte yere çakıldı. Olayda 2 boya ustası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2688 Sokak'ta Hüseyin Y.’ye ait 2 katlı evin dış boyasını yapmak isteyen Ali Kalkan ile Erkan Gözel, kurdukları demir iskelenin üzerine çıktı. İskele üzerinden evin dış kısmını boyayan her iki boya ustası iskele demirinin kopmasıyla aşağıya düştü. İskeleyle birlikte yere çakılan Ali Kalkan ile Erkan Gözel yaralandı. Yaralılar için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ali Kalkan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Erkan Gözel ise sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hastaneye gitmek istemedi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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