Adıyaman´da, inşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, inşaatta kalıp çakarken iskeleden beton zemine düşen işçi Ali Alkan yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Yapımı devam eden 3 katlı binanın 2'nci katında çalışan kalıp ustası Ali Alkan, üzerinde durduğu iskeleden beton zemine düştü. Yaralanan işçi, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-09-21 12:14:44



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