Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, koronavirüs tanısı konularak hastaneye kaldırılan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, 19 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. İlçede yaşayan Beyaz Kaplan'a 2 Ekim günü rahatsızlanınca götürüldüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaplan, 19 günlük tedavinin ardından dün sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Selim Kuşağlı, "Beyaz Kaplan hanımı tedavisinin ardından taburcu ediyoruz. Bizler yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden sağlık memuruna, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar özveri ile sizlerin sağlığı için görevimizin başındayız. Sizler de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere lütfen yardımcı olun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Ahmet KORKMAZ

2020-09-21 14:23:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.