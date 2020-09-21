Adıyaman’da iki grup arasındaki kavga

Adıyaman’da, iki grup arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Bir birinden şikayetçi olmayan kavga eden şahıslar olay yerinden ayrılırken polis ekipleri normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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