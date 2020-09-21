Besni’de lavanta fidanları toprakla buluşacak

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından ilçenin bir çok noktasına lavanta fidanı dikimi yapacak.

Ekim ayı içerisinde ilçe genelinde 5 bin adet lavanta fidanının dikileceğini söyleyen Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Şehrin çehresini güzelleştirecek olan 5 bin adet lavanta fidanlarını toprakla buluşturacağız. Besni’ye nazar boncuğu olacak ve çehresini daha da güzelleştirecek olan lavanta fidanları şehri güzelleştirme ile kalmayıp ekonomiye de katkı sağlayacak. Havayı temizleyecek lavantanın güzel görünümünün yanı sıra ilçemizde alternatif ürün olabilecek ve ilçemize katma değer sağlayacağını da düşünüyoruz. Lavanta fidanlarını ilerleyen zamanlarda kendi seralarımızda üretmek ise en büyük temennimizdir. Lavanta bitkisinin çoğalması, arıcılığı da tetikleyecek ve bu sayede birçok kişiye geçim kaynağı olabilecek kapasiteye ulaşması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 1 metre kadar boylanabilen kuraklığa, sıcağa ve soğuğa karşı oldukça dayanıklı olan hatta kışları 35 dereceye kadar dayanabilen lavantalar Besni’ye hayırlı olsun” diye konuştu.

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