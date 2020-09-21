Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç., idaresindeki 02 FN 370 plakalı Renault marka otomobil ile Zemçi A., idaresindeki 02 AJ 559 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi eski İşkur binası yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zemçi A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.