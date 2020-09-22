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Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum

DHA

Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum


Mahir ALANAhmet KORKMAZ/GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, dünyada koronavirüsü yenen en yaşlı hastalardan biri oldu. 18 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra testi negatif çıkınca taburcu edilen Beyaz Kaplan, salgın süresince evden çıkmadığını ve koronavirüsün nereden bulaştığını bilmediğini söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar arasında ölüm oranları, vücut dirençleri düşük olan ya da başka hastalıkları da bulunan özellikle ileri yaştaki kişiler olduğu belirlendi. Bilim adamları da özellikle solunum yolu, kalp, şeker ve diyabet gibi rahatsızlığı bulunan hastalar ile ileri yaştaki kişilerin kendilerini çok iyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak dünya genelinde mucize olarak değerlendirilebilecek, 100 yaşının üzerinde birçok kişi virüse yakalanmasına rağmen gördükleri tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bu kişilerden biri de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan oldu. 
Gölbaşı'nda kızı ile birlikte yaşayan Beyaz Kaplan, 19 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kaplan, hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Aradan geçen 18 günün sonunda virüsü yenen Beyaz Kaplan, önceki gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
'HEP DOĞAL BESLENDİ'
Geçirdiği hastalık nedeniyle halen konuşmakta zorluk yaşayan Beyaz Kaplan'ın kızı Fatma Kaplan, annesinin bu yaşa kadar sürekli doğal gıdalarla beslendiğini anlatarak, "Benim annem bu yaşına kadar hep pekmez yiyip taze meyve tüketti. Hep doğal beslendi. Onun için çok dinç ve sağlıklıydı. Hasta olunca da ilk olarak soğuk algınlığına iyi gelen besinler verdik. Sonra durumu kötüleşince hastaneye götürdük. Yapılan testlerle birlikte koronavirüs tanısı pozitif çıktı. Pozitif çıkınca direk hastaneye yatırdık. Bende yanında refakatçi kaldım anbean yaşadıklarına şahit oldum çok kötü günlerimiz oldu. İnsanın başına gelince anlıyor" dedi.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ BİZİ POZİTİF ETKİLEDİ'
Hastanede süren 18 günlük tedavi boyuncu sağlık çalışanlarının pozitif enerjisinin kendilerine yansıdığını söyleyen Fatma Kaplan, "18 gün kaldık 19'uncu günün sonunda taburcu olduk. Bir hafta hiç nefes alamadı tamamen nefesi kesildi. Oksijenle yaşıyordu ondan sonra şükürler olsun doktorlarımız çok güzel ilgilendi. Onların zaten pozitif enerjisi bize yetiyordu. Sağlık personelleri olsun sağ olsunlar çok ilgilendiler. 19'uncu günün sonunda da bizi taburcu ettiler" dedi.
'ÇEVRENİZDEKİ İNSANLARI DÜŞÜNÜN BİTSİN ARTIK'
Maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyaran Kaplan, "Benim annem hiç dışarı çıkmıyordu bu hastalık geldi geleli sürekli evdeydi. O kadar kendini korudu gerçekten oluyormuş bir poşeti bile eve getirince oluyormuş. O yüzden kesinlikle tedbirlerinizi alın öyle çıkın dışarıya. Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizdeki insanları düşünün bitsin artık" şeklinde konuştu.
Evine döndüğü için sevindiğini söyleyen Beyza Kaplan ise, "Hiç evden dışarı çıkmadım. Bu virüs bana nereden geldi bilmiyorum" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-09-22 07:31:32

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