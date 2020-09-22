Udumbara çiçeği görüldü Budistlere göre üç bin yılda bir açan çiçek Adıyaman’da görüldü

Budist inancına göre bin yılda bir görülen Udumbara (Avatar) çiçeği Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çobanlı Mahallesi Küme Evler Mevki'inde bağda üzüm tanesinin üzerinde avatar olarak da bilinen Udumbara çiçeği görüldü. Kendilerine ait bağa üzüm toplamaya gelen zirai tekniker Ferit Güllü, daha önceden bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini üzüm tanesinin üzerinde açtığını fark etti. Ferit Güllü, bağa üzüm toplama geldiği esnada çiçeği fark ettiğini ve bu çiçeği canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Budist inancına göre Udumbara çiçeği, varlığı milyonlarca yıl öncesine dayandığı, 3 bin yılda bir açtığı ve herhangi bir aksilik olmaması halinde ise aylarca yaşayabildiğine inanılır. Çapı 7 mm gövdesi ise 1 mm olan çiçeğin efsaneye göre yeni bir kral doğacağına işaret ettiğine inanılıyor. Ağaç dallarında veya meyvelerinde parazit olarak yetişen çiçek ile uzmanlar, udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.

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